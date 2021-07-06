Aşılı Olanlara Turizm Desteği

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Turizm Müsteşarlığı’nın, yabancı turist eksikliği nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan otelcilik sanayine can yeleği olması için aşı yaptıran kişilere “Sponsorlu Yaz Tatili Programı” çerçevesinde tatil ödeneği verileceği yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, iç turizmin desteklenmesini amaçlayan program, 15 Temmuz- 31 Ağustos dönemini kapsayacak.

Programdan, otel, turistik köyler, turistik daireler gibi yerlerin de faydalanabileceğini yazan gazete turistik tesislerle işbirliği yapan turizm ofislerinin müşterilerine 15 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde en az 3 gece kalınması şartıyla kahvaltı dahil çift kişilik oda için en fazla 80 Euro ücret sunabileceğini de belirtti.

Habere göre, Rum Turizm Müsteşarlığı program çerçevesinde hak sahiplerine tatil masraflarının yüzde 35’ini ödeyecek.

Gazete, tatil ödeneğinden, Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden herkesle birlikte, en az bir doz aşı olan ve konaklama yerlerinden kalmadan 180 gün öncesine kadar bu hastalıktan kurtulan kişileri kapsadığını da yazdı.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen testler neticesinde dün 787 yeni vakanın açıklandığını yazdı.

Vaka sayılarının 787’ye çıktığına dikkat çeken gazete, 69 yaşındaki kadın hastanın da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 380’e yükseldiğini belirtti.

Habere göre toplam vaka sayısı ise 78 bin 809’a çıktı.

Gazete, hastanelerde 23’ünün durumu kritik olan 88 hastanın tedavi gördüğünü yazdı.