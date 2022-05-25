Askeri hekime tutuklama

Politis gazetesi, bahse konu 70 yaşındaki emekli askeri hekimin, para karşılığında, askerlik yapma sorumluluğundan kaçınmak ya da bu sorumluluğu ertelemek isteyen kişilere, psikolojik sorunlara sahip olduğu gerekçesiyle rapor hazırlayan çeteye mensup olduğu şüphesiyle tutuklandığını yazdı.

Askeri hekimin, 20 Mayıs’ta tutuklandığını ve hakkında 6 gün tutukluluk emrinin verildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazan gazete, askeri hekimin, erteleme veya iptalle ilgili tüm kararlara doğrudan müdahil olduğunun da ifade edildiğini belirtti.

Gazete, askeri hekimin tutuklanması olayının, polis tarafından duyurulmadığına, basın bültenine de dahil edilmediğine dikkati çekti.

Gazete olayla ilgili olarak ilk tutuklamanın ise geçmişte Savunma Bakanlığı'nda çalışan 57 yaşındaki bir kişi ile ilgili olduğunu da yazdı.