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Ateşe benzin dökmeden hareket edecekler!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “bölgedeki istikrarı idame ettirmek kaygısıyla izlemeye devam edecekleri hareket ve politikalarının gerilimi düşürme hedefini taşıması gerektiği, ateşe benzin dökmeden koordineli hareket etme” konusunda anlaştıkları bildirildi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 10:58
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Ateşe benzin dökmeden hareket edecekler!
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Fileleftheros “Birinci Kaygı İstikrar… Nikos Anastasiadis ve Kiriakos Miçotakis’in Ortak Tezi Gerilimi Tırmandıracak Hareketlerden Kaçınılması Gerektiği” başlıklı haberinde, Miçotakis ve Anastasiadis’in gerek baş başa, gerek heyetler arası görüşmelerinde gelişmeleri izlemeye ve sürekli irtibat halinde olmaya karar verdiği kaydedildi.

Anastasiadis’in pazartesi günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplayarak Kıbrıs sorunu ve “ Türk meydan okumaları” hakkında bilgilendireceği belirtilen haberde, Rum hükümet kaynaklarına dayanılarak Miçotakis’in Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüme desteğini tekrarladığı ve Anastasiadis’in kapalı Maraş-Ercan Havaalanı odağındaki Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) teklifine destek belirttiği kaydedildi.

Habere göre, dünkü görüşmede enerji alanında bölgesel düzeydeki gelişmeler ve Rus fosil yakıtı bağımlılığından kurtulma, enerji kaynaklarını çeşitlendirme, enerji alanındaki gelişmeler ve AB’nin enerji güvenliği tartışmalarında Doğu Akdeniz’i yeniden gündeme getirme gereği ele alındı.

Rum ve Yunan hükümetlerinin, Avrupa’nın, ihtiyaç duyduğu miktardaki doğal gazı edinmek için alternatif kaynak bulmakta acele ettiği ortak değerlendirmesine vardığı da kaydedildi.

Politis “ Ankara İle Diyalog Kanalını Açık Tutmak Gerek” başlıklı haberinde, Miçotakis’in Güney Kıbrıs’tan “zor konjonktürlerde dahi Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulmasından” söz ettiğine işaret etti.

Gazete, Rum ve Yunan hükümetlerinin, uluslararası hukuku ve AB’deki konumlarını, Ankara’nın atak söylemlerini göğüslemedeki ana unsur gördüğünü yazdı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunan dengi Nikos Panayotopulos’un Brüksel’deki ılımlı geçen ayaküstü görüşmeleri sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Miçotakis ile artık görüşmeyeceği açıklamasını aktaran gazete Miçotakis’in Anastasiadis’le görüşmesinin ardından şunları söylediğini yazdı:

“En zor konjonktürlerde dahi iletişim kanallarını her zaman açık tutarak kısa sürede sakin sulara dönebiliriz. İletişim kanallarının asla kapanmaması gerektiği görüşündeyim.”

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