Atina’daki denizcilik fuarına katıldı

Güney Kıbrıs’ın, Atina’da gerçekleştirilen “Poseidonia 2018 Denizcilik Fuarı”na ilk kez katıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Atina’daki denizcilik fuarının, iki yılda bir yapıldığını; bu yılkinin 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildiğini yazdı.

Fuarda yer alan Güney Kıbrıs standının koordinatörlüğünü Denizcilik Müsteşarlığı’nın yaptığını aktaran gazete, Rum Denizcilik Odası ile Yatırımların İleriye Götürülmesi Örgütünün de fuara katıldığını belirtti.

Gazete, konu hakkında yapılan açıklamada, Rum Başkanlığı Denizcilik Müsteşarı Natasas Pilidu’nun fuara katılmasının, Rum hükümetinin, denizcilik alanına verdiği etkin desteği gösterdiğinin vurgulandığını yazdı.