Avda Aile Faciası!

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’a bağlı Suni-Sanaya köyleri arasındaki bölgede 45 yaşındaki Antonis Haralambus ve 17 yaşındaki oğlunun dün sabah avlanmaya gittiğini ancak 17 yaşındaki oğulun, babasını yanlışlıkla vurması sonucu adamın hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete Rum polisinden aldığı bilgilere dayanarak yapılan ilk belirlemelere göre 17 yaşındaki gencin babasını yanlışlıkla vurduğunun tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Limasol Polisi Basın Sözcüsü Marinos Vasiliu konu hakkında yaptığı açıklamada, baba ve oğlunun avlanmak için bölgeye gittiğini, araştırılmakta olan koşullar altında 17 yaşındaki gencin babasını başından vurduğunu ve ölümüne neden olduğunu belirtti.

Vasiliu, bölgedeki avcıların ve şoka giren 17 yaşındaki gencin olayı derhal polise bildirdiğini söyledi.

Vasiliu, olay yerinde iki adet av tüfeği belirlendiğini ve incelemeye gönderildiğini belirtti.

Gazete haberinde 17 yaşındaki gencin, ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme, tasarrufunda yasa dışı av tüfeği ve patlayıcı madde bulundurmak suçundan tutuklanırken daha sonra psikolojik muayene için psikiyatriste gönderildiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise 17 yaşındaki gencin geçirdiği şok nedeniyle tıbbi bakım ve takip altına alınmasına karar verildiğini de belirtti.