Avrupa Halk Partisi'nden Anastasiadis'e destek

Avrupa Halk Partisi, Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e tam destek belirtti.

Alithia ve diğer gazeteler, AHP Başkanı Joseph Daul’un Brüksel’de yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i başkanlık seçimlerinde desteklediklerini duyurduğunu yazdılar.

Habere göre Daul açıklamasında, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde “Türkiye’nin sorumluluklarıyla ilk kez yüzleşmesini sağlayacak koşulları yarattığı ve sorunun özü olan, garantiler ve müdahale haklarının kaldırılması konuların öne çıkardığı” iddiasında da bulundu.