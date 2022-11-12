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Avrupa Komisyonu açıkladı...

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs ekonomisindeki gelişmenin 2022 sonu itibarıyla yavaşlayacağını, dünya ekonomisinin durumu, faiz artışı ve enerji fiyatlarında artan baskı sebebiyle kalkınma hızının azalacağını öngörüyor.

12 Kasım 2022 Cumartesi 13:14
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Avrupa Komisyonu açıkladı...



Fileleftheros’un “Zor Günler Geliyor… Komisyonun 2023 Kıbrıs Ekonomisiyle İlgili Öngörüleri” başlıklı haberine göre, komisyonun dün yayımlanan öngörülerinde, Rum ticaret şirketlerinin düşük satın alım gücünün hizmet ihracında (turizm) daha da ağırlaşacağı, buna ek olarak tüketicilerin ve işletmelerin güven azalmasıyla faiz artışının hane halkının tüketim ve yatırımlarını olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Gerçek gayri safi yurtiçi hasılanın 2022’de yüzde 5,6 dolayında artması, 2023’te yüzde 1 gerilemesi, 2024’te de yüzde 1,9 artması öngörülüyor. 2021’de yüzde 2,3 olan toplam enflasyonun 2022’de yüzde 8 artacağı, 2023’te yüzde 4,2’ye ve 2024’te yüzde 2,5’e düşeceği öngörülüyor.

Gazete “Son Günlerde Patates ve Domates Altın Değerinde” başlıklı haberinde ise, Rum Tüketiciyi Koruma Birimi tarafından 9 Kasım 2022’de yapılan araştırmanın dün açıklanan sonuçlarına dayanarak temel tüketim ürünlerinin perakende satış fiyatların; domates ve patates kaleminde büyük artış, bazı balık ve baklagillerde düşüş gözlemlendiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre, 12 Ekim 2022’de domatesin kilo fiyatı 2,24 Euro iken 9 Kasım’da 3,28 Euro’ya; patatesin kilosu da yüzde 1,19 Euro’dan 1,45 Euro’ya yükseldi. Tarla salatalık fiyatı 2,46 Euro’dan 2,72 Euro’ya ulaştı.

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