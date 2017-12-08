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Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a “sarı kart”

Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a 4 konuda uyarı yapıldığı bildirildi....

08 Aralık 2017 Cuma 13:41
Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a “sarı kart”
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Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a 4 konuda uyarı yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros  gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a, vergilendirme ve otomatik bilgi alışverişi, sürüş güvenliği ve teknik denetimler, yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirlerin yasallaşmasına karşı mücadele ve elektrik enerjisi ile doğalgaza dair tüzüklerle ilgili “sarı kart gösterdiğini” yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’a bu konularda gerekli düzenlemeleri yapması uyarısının yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Alithia gazetesi de, Komisyon’dan Güney Kıbrıs’a, “Kıbrıs vatandaşlarının” diğer ülkelerde edindiği mesleki yeterliliklerin tanınmaması konusunda beşinci bir uyarıda bulunulduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 13:49
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