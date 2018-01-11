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Avrupa Yatırım Bankası kredi açıyor!

Hellenic Bank ve Rum Kooperatif Bankası, Avrupa Yatırım Bankası’yla kredi anlaşması imzaladı...

11 Ocak 2018 Perşembe 12:33
Avrupa Yatırım Bankası kredi açıyor!
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Avrupa Yatırım Bankası’nın Rum Kooperatif Bankası ve Hellenic Bank ile yeni bir kredi anlaşması yaptığı bildirildi. 

Haravgi gazetesi imzalanan anlaşmayla, Güney Kıbrıs’taki küçük ve orta ölçekteki işletmelere finans sağlanması amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’nın, devlet garantisiyle Rum Kooperatif Bankası’na 25 ve Hellenic Bank’a 40 milyon Euro kredi vereceğini yazdı.

Haberde, Avrupa Yatırım Bankası’nın kredi verilmesi konusunda, Rum Kooperatif Bankasıyla üçüncü, Hellenic Bank ile de dördüncü kez anlaşma yaptığı belirtildi. 
 

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