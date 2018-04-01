Avrupalı yetkililer kısa ve net yanıt verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta Varna’da yapılan AB-Türkiye toplantısında, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki ileri sürülen Türk tahrikleri kendisine sorulduğu zaman, Avrupalı yetkililere “kısa ve keskin bir yanıt verdiği” ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Doğal Gazı Çözümle İlişkilendirmiyorlar- Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs MEB’indeki Tahriklerle İlgili Olarak Tusk ile Juncker’e Ne Yanıt Verdi - Türkler ExxonMobil’in Araştırmalarına Kendi Sondajlarıyla Yanıt Verecek” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın Avrupalı yetkililere “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorununun çözümü ile veya Kıbrıs sorununun çözümü olmadan, hidrokarbonlarda payları olacağı” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.

“Erdoğan’ın, buna paralel olarak, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesindeki taktiklerini terk etmesinin söz konusu olmadığı imasında bulunduğunu” da öne süren gazete, “güvenilir kaynaklara” dayanarak, bu meselelerin Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker tarafından Varna’da yapılan toplantıda gündeme getirildiğini belirtti.

Gazete yine “elindeki bilgilere” dayanarak, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki ileri sürülen meydan okumalarını, görüşme esnasında, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk’ın gündeme getirdiğini kaydetti.

Tusk’ın Erdoğan’ı, kışkırtıcı olduğu ileri sürülen bu faaliyetlere derhal son vermeye çağırdığını yazan gazete, Tusk’ın Erdoğan’a, Kıbrıs sorununun çözüme kavuşması halinde, Türkiye’nin kazancı olacağına işaret ettiğini de aktardı.

Erdoğan’ın ise buna “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorununda ne olacağından bağımsız olarak hidrokarbonlarda payları olacağı” yanıtını verdiğini ileten gazete, Erdoğan’ın açıklamasından, sözde MEB’deki ihlaller ile “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarına yönelik itirazların süreceğinin ortaya çıktığını, öte yandan Kıbrıs sorunuyla ilgilenmediğinin açık olduğunu öne sürdü.

Tusk’ın aynı görüşmede, Türkiye’nin, ülkenin Avrupa gidişatı çizgisini sürdürmeye kararlı olduğunu söylemesinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini de yazan gazete, Tusk’ın bununla birlikte Erdoğan’a, bu gidişatın sürmesinin Türkiye’nin kendisine bağlı olduğunu işaret ettiğini de aktardı.

Öte yandan “konu hakkında bilgisi olan kaynakların”, Türkiye’nin Amerikan ExxonMobil şirketinin sondaj platformunu rahatsız etmesinin beklenmediğine işaret ettiklerini yazan gazete, Ankara’nın, kendi sondaj platformuyla paralel araştırmalara yapmayı tercih edeceğinin görüldüğünü ekledi.