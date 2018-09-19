Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95918
ALTIN
242.382
DOLAR
6.2535
STERLİN
8.2223
EURO
7.3000
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
İş yaşam dengesi için 5 püf nokta: Mutluluk ve başarı formülü
İş yaşam dengesi için 5...
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız' telefonu
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız'...
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!

Ay Napa’da İrlandalı erkek turiste tecavüz

Ay Napa’da 20 yaşındaki İrlandalı erkek turistin bir barda tecavüze uğradığı, polisin bir bar çalışanını tutukladığı, ikinci şüpheliyi ise bulamadığı belirtildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:51
Ay Napa’da İrlandalı erkek turiste tecavüz

Politis “Ay. Napa’da bunlar da oluyor” başlığıyla verdiği haberinde, İrlandalı turistin polise Ay Napa’da darp edildiği, soyulduğu ve tecavüze uğradığı şikayetinde bulunduğunu, 9 Ağustos’ta meydana gelen olayın yargıya taşındığını ve ilk duruşmanın da dün yapıldığını kaydetti.

Habere göre İrlandalı turist sarhoş halde sokakta gezindiği sabahın erken saatlerinde, önünden geçtiği bir barda çalışan kişinin kendisine, bara giriş bileti satmayı teklif ettiğini, teklifi kabul edince de bar çalışanı tarafından, bilet parasını tahsil gerekçesiyle karanlık bir yere götürüldüğünü anlattı.

Bar çalışanının orada kendisine vurmaya başladığını, yere düştüğünde de cep telefonunu çaldığını, daha sonra da tecavüz ettiğini söyleyen 20 yaşındaki turist, daha sonra olay yerine tanımadığı bir kişinin daha geldiğini ve onun da tecavüz ettiğini anlattı.

Rum polisi olayla ilgili olarak mahkemeye sadece 43 yaşındaki bar çalışanını çıkardı, ikinci şüpheliyi bulamadı. Bir sonraki duruşmanın 11 Aralık’ta olacağı ve bar çalışanının o güne kadar tutuklu kalacağı kaydedildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ay Napaİrlandalı ErkekTuristTecavüzHaberGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrodit Yatağındaki Doğalgazı Mısır’a Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı
Afrodit Yatağındaki Doğalgazı Mısır’a Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı
Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz de İstiyoruz”
Anastasiadis: “Schengen Bölgesine Üye Ülkelerin Sahip Olduğu Bilgileri Biz de İstiyoruz”
Karayiannis: Derinya'da mağaza ya da benzin istasyonu yok
Karayiannis: Derinya'da mağaza ya da benzin istasyonu yok

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim