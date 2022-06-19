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Aya Napa’da 2 genç gülme gazı ile tutuklandı

Ay Napa’da iki genç, halk arasında “gülme gazı” olarak bilinen azot oksit bulundurmak ve kullanmaktan tutuklandı.

19 Haziran 2022 Pazar 14:44
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Aya Napa’da 2 genç gülme gazı ile tutuklandı
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Fileleftheros’un haberine göre 17 Haziran Cuma gecesi devriye gezen polisin 18 yaşındaki bir Ay. Napa sakini ile 21 yaşındaki bir ziyaretçiyi balonlara gülme gazı doldurmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Tasarrufu ve kullanımı yasak olan gazı bulunduran gençler aleyhlerine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

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