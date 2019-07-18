Ayia Napa’da 12 İsrailli, İngiliz turiste tecavüzden tutuklandı

Ay.Napa’da turist olarak bulunan 19 yaşındaki İngiliz turistin, yine aynı bölgede kaldığı otel odasında, 12 İsrailli turistin tecavüzüne uğradığı şeklinde polise şikayette bulunduğu belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, 19 yaşındaki İngiliz genç kızın verdiği ifadenin ardından polisin Ay.Napa’daki çeşitli otel, kiralık ev ve odalara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, yaşları 16-18 olan 12 İsrailli şüpheliyi tutukladığını yazdı.

Söz konusu 12 İsrailli gencin bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini yazan gazete, İsrailli gençlerin verdikleri ilk ifadede, olayla ilgilerinin olduğunu kabul etmediklerini belirtti.

Habere göre 19 yaşındaki turist polise verdiği ifadede, Ay.Napa’daki eğlence merkezinden, bir kişiyle birlikte çıktıktan sonra kaldığı otele gittiklerini,otel odasında bu kişiyle birlikte olduğu esnada başka 11 kişinin daha geldiğini ve kendisine tecavüz edilip, videolarının çekildiğini savunuyor.