Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Ayia Napa’da 12 İsrailli, İngiliz turiste tecavüzden tutuklandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:51
Ayia Napa’da 12 İsrailli, İngiliz turiste tecavüzden tutuklandı

 Ay.Napa’da turist olarak bulunan 19 yaşındaki İngiliz turistin,  yine aynı bölgede kaldığı otel odasında, 12 İsrailli turistin tecavüzüne uğradığı şeklinde polise şikayette bulunduğu belirtildi. 
Politis ve diğer gazeteler, 19 yaşındaki İngiliz genç kızın verdiği ifadenin ardından polisin Ay.Napa’daki çeşitli otel, kiralık ev ve odalara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, yaşları 16-18 olan 12 İsrailli şüpheliyi  tutukladığını yazdı. 
Söz konusu 12 İsrailli gencin bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini yazan gazete, İsrailli gençlerin verdikleri ilk ifadede,  olayla ilgilerinin olduğunu kabul etmediklerini belirtti. 
Habere göre 19 yaşındaki turist polise verdiği ifadede, Ay.Napa’daki eğlence merkezinden, bir kişiyle birlikte çıktıktan sonra kaldığı otele gittiklerini,otel odasında bu kişiyle birlikte olduğu esnada başka 11 kişinin daha geldiğini ve kendisine tecavüz edilip, videolarının çekildiğini savunuyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
12TuristHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka’daki bazı sahillerde denizanası görüldü
Larnaka’daki bazı sahillerde denizanası görüldü
Akıncı’nın Mektubu Rum Basınında...
Akıncı’nın Mektubu Rum Basınında...
Mısır ve Yunanistan'la MEB sınırlarının belirlenmesi konusu
Mısır ve Yunanistan'la MEB sınırlarının belirlenmesi konusu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim