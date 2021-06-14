Ay.Napa’daki Yunan Ayaklanması Etkinlikleri Tamamlandı

Alithia gazetesi Αy.Napa Belediyesi ve “Ay.Napa Aroma Heykel Parkı ve Ay. Napa ‘Aroma’ Heykel Parkı Dostları Derneği” nin 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü ve 17 Mart 1826 Ay. Napa mücadelelerinin yıl dönümü için düzenlediği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in himayesindeki iki günlük etkinliklerin dün tamamlandığını yazdı.

Gazete Yunanistan eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un da etkinlikler için Güney Kıbrıs’a geldiğini anımsattı.

Etkinlikler çerçevesinde ayin yapıldığını, tarihi yerlerden geçerek koşu düzenlendiğini, 21 km’lik yüzme etkinliğinin yapıldığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Ay.Napa Belediye Başkanı Hristos Zanettu’nun ayrıca anıt açılışı da gerçekleştirdiğini belirtti.

Habere göre etkinlik kapsamında donanmaya ait gemiler de top atışında bulundu.