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Aynı zamanda kopması endişe yarattı

Güney'de Fiber optik telekomünikasyon kablolarından ikisinin geçen hafta içinde neredeyse aynı zamanda kopmasının kuşkuya neden olduğu bildirildi..

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:15
Aynı zamanda kopması endişe yarattı
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Güney Kıbrıs’ın uluslararası ağla bağlantısını sağlayan denizaltı fiber optik telekomünikasyon kablolarından ikisinin geçen hafta içinde neredeyse aynı zamanda kopmasının kuşkuya neden olduğu bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi “Tesadüfler Kuşku Yaratıyor” başlığıyla verdiği haberinde, iki önemli denizaltı kablosundan birinin “Pendashinos” açıklarında, diğerinin de Libya açıklarında koptuğunu yazdı. 

Kabloların tamirinin 10-15 günlük bir zaman alacağını kaydeden gazete, kopan kablolar yerine alternatif kablolar kullanıldığından durumun Güney Kıbrıs’ta ciddi bir soruna neden olmadığını yazdı.

Gayri resmi bilgilerin, “Pendashinos” açıklarındaki kablonun kopmasının gemi çarpasından kaynaklandığından söz ettiğini aktaran gazete, kablonun koptuğu gün ve saate (Güney Kıbrıs’ın) kara suları dışında, çok yakın bir mesafede “denizaltı cihazını çekmek” için Türk Navtex’inin yayımlanmış olduğunu savunarak, böyle bir eylemin olup olmadığı ve kablonun bundan mı etkilendiği konusunda soruların yanıtsız kaldığını belirtti.

Gazete diğer kabloyla ilgili sorunun bilinmediğini, ancak önümüzdeki günlerde onarım çalışmalarının başlamasıyla konuya netlik kazandırılacağını yazdı. 

Haberde, Güney Kıbrıs’ın, önemli altyapılarda sorun olması durumunda hayata geçirilmek üzere hazırladığı kağıt üzerindeki planın işlemediği de belirtildi. 

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