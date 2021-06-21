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Baf Bölgesinde 88 Bin Euroluk Hırsızlık

Baf’ın “Tala” ve “Peya” bölgelerinde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayında toplamda 88 bin Euro değerinde ziynet eşyası ve para çalındı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:02
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Baf Bölgesinde 88 Bin Euroluk Hırsızlık

Politis ve diğer gazeteler, Baf’ın “Tala” bölgesinde bir eve giren hırsızların 35 bin Euro değerinde bir saat ve toplam değeri 43 bin Euro’yu bulan ziynet eşyası çaldıklarını yazdılar.
Gazete, “Peya” bölgesinde ise, bir grup turistin tatil amaçlı kiraladıkları eve giren hırsızların içlerinde yaklaşık 10 bin Euro değerinde para ve değerli eşya bulunan çantaları alarak kayıplara karıştıklarını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
BAFHırsızlık
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