Baf bölgesinde toplu Koronavirüs testleri yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta, Baf bölgesinde artış gösteren Koronavirüs vakaları üzerine harekete geçen Rum Sağlık Bakanlığı ekipleri, bugün bölgede geniş çaplı test operasyonu yapıyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Pazartesi gününe kadar devam edecek olan testlerde şüpheli olarak listelenen 1300 kişiden en az 1000 kişinin test edilmesi bekleniyor.

Haberde Sağlık Bakanlığı yetkililerinin söz konusu kişilere ulaşarak, randevu yerini ve saatini bildirdiği kaydedildi.

Ardından randevu yerine gelen kişileri araba içerisinde aşağıya indirmeden test yapılıyor ve süreç bitene kadar arabada beklenilmesi isteniyor. Şu ana kadar Baf bölgesinde 61 vaka tespit edilirken, bunların 34’ü sağlık çalışanları oldu.

Öte yandan Baf’taki testlerin bir benzeri yine vaka sayılarında artış görülen Aradipu bölgesinde de yapılıyor. Cuma gününden beri devam eden testlerde bugüne kadar 153 kişiye test yapıldığı açıklanırken, bu sayının 200’e ulaşması bekleniyor.

Gazeteye konuşan Aradipu Belediye Başkanı Evangalos Evangelides, köyde bir çok insanın tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, bunun da test işlerini zorlaştırdığını dile getirdi. Evangalides, “her gün hayvanlarına ya da tarlasına bakmaya işlerini yapmaya gidenleri karantina altında tutmak çok zor” diye konuşurken, köyde toplam 39 vaka olduğunu açıkladı. Evangalides, vakaların yüzde 59’unun kadın olduğunu da sözlerine ekledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI