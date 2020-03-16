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Baf hastanesinde panik

Şubat ayından beridir Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi edilen 65 yaşındaki İngiliz hastada Covit-19 saptanmasından sonra, personelinin büyük bölümünün bu kişiyle uzaktan veya yakından temas etmiş olmasından kaygı duyulan Baf Genel Hastanesi’nde panik hali yaşandığı bildirildi.

16 Mart 2020 Pazartesi 13:19
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Baf hastanesinde panik

Şubat ayından beridir Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi edilen 65 yaşındaki İngiliz hastada Covit-19 saptanmasından sonra, personelinin büyük bölümünün bu kişiyle uzaktan veya yakından temas etmiş olmasından kaygı duyulan Baf Genel Hastanesi’nde panik hali yaşandığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre 48 saatliğine bütün işlemleri durdurularak kapatılan ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılan hastanede, yatılı tedavi edilmekte olan 100 civarındaki hasta ve hastane personeline de virüs bulaşıp bulaşılmadığının saptanması için test yapılıyor. 

İngiliz hasta ile yakın temasta bulunduğu için test yatırmaya çağrılan 34 yaşındaki bir hastane çalışanı ise, test yaptırmamak için kaçtı. Rum polisi söz konusu çalışanı bu sabah Lefkoşa’nın Rum kesiminde yakaladı.

Kısa süre önce bir akrabası tarafından ziyaret edildiği kaydedilen 65 yaşındaki İngiliz hastanın covit-19 bulaştığının kesinleşmesi üzerine Rum tarafındaki bütün hastane ve özel kliniklerde hasta ziyaretlerine izin verilmiyor. İngiliz hastanın da Baf Hastanesi’nden alınıp negatif basınç odası bulunan Limasol Hastanesi’nde nakledilmesi bekleniyor.

Covit-19 için referans hastane olarak belirlenen Paralimni’deki “Mağusa” hastanesinde tedavi görmekte olan 8 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi edilen iki kişinin de taburcu olmasının beklendiği haber verildi.  Gazeteye göre “Mağusa Hastanesi”ndeki yatak sayısı son düzenlemelerle yaklaşık 120’ye çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsBAF
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