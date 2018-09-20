Baf Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı

Sırp Havayolları’na ait bir uçağın, geçtiğimiz Salı akşamı, havadayken yangın alarmı vermesi sonucu Baf Havaalanı’na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Filelefteros gazetesi, Belgrad- Kahire seferini gerçekleştiren ve 143 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan Sırp Havayolları’na ait uçağın, bagaj kısmındaki gösterge ışığının yanması nedeniyle Baf Havalimanı’na zorunlu iniş yaptığını yazdı.

Baf Havalimanı’na inen uçağa gece boyunca teknik kontrollerin yapıldığını yazan gazete, başka bir uçakla, bozuk olanın yerine konması için, yeni bir parçanın da gönderildiğini belirtti.

Habere göre yolcular ise Baf’taki bir otelde konakladı.