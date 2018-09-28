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Baf Havaalanı'nda 1800 Euro değerinde saat çalındı

28 Eylül 2018 Cuma 15:46
Baf Havaalanı'nda 1800 Euro değerinde saat çalındı

Haravgi gazetesi, Baf Havaalanından Girit’e giden 47 yaşındaki şahsın, bin 800 değerindeki saatini kaybettiği gerekçesiyle polise şikâyette bulunduğunu yazdı.

Habere göre, uçağa bindiğinde kolunda saat olmadığını farkeden şahıs, bagaj kontrolünden sonra saati koyduğu sepetten almadığını hatırladı. 

Şahsın, Güney Kıbrıs’tan Girit’e vardıktan sonra olayı polise bildirdiğini yazan gazete, polisin yaptığı araştırmada, 47 yaşındaki şahıstan sonra kontrolden geçen Estonya uyruklu kişinin saati aldığını saptadığını belirtti.

Gazete, Baf polisinin, olayı Interpol aracılığı ile Estonya polisine bildirdiğini ve Estonya polisinin yaptığı aramada, söz konusu şahsın üzerinden çıkan saate el koyduğunu yazdı.

Haberde, saatin esas sahibine ilerleyen günlerde teslim edileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Baf HavaalanıSATHaberKKTC
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