Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası

BAF-MUTALLO’DAKİ TÜRK EVLERİNİN YIKIMINA BAŞLANDI

Baf Belediyesi ekipleri dünden itibaren, Türk mahallesi Mutallo’daki Türklere ait eski ev ve işyerlerini yıkmaya başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:36
714 Okunma
BAF-MUTALLO’DAKİ TÜRK EVLERİNİN YIKIMINA BAŞLANDI

Baf Belediyesi ekipleri dünden itibaren, Türk mahallesi Mutallo’daki Türklere ait eski ev ve işyerlerini yıkmaya başladı.


Politis’in haberine göre, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos belediye ekiplerin yıkım işlerini yaptığı bölgenin Ay. Dimitriu kilisesi civarı olduğuna işaret ederek, bu bölgede büyük bir meydan, otoparklar, park alanları ve çocuk parkları inşa etmeyi planladığını açıkladı. 
Fedonos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Türk evlerine belediye tarafından yapılan müdahalelere gösterilen tepkileri de “Kıbrıs Türk mallarının yönetilmesine partizan müdahaleler” diye niteledi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜNEY KIBRIS'TA KOVİD-19 ÖLÜM LİSTESİ UZUYOR
GÜNEY KIBRIS'TA KOVİD-19 ÖLÜM LİSTESİ UZUYOR
Güney'de müzik öğretmeni çocuk istismarından tutuklandı
Güney'de müzik öğretmeni çocuk istismarından tutuklandı
Rumlar Anastasiadis'e güvenmiyor!
Rumlar Anastasiadis'e güvenmiyor!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim