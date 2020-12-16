BAF-MUTALLO’DAKİ TÜRK EVLERİNİN YIKIMINA BAŞLANDI

Baf Belediyesi ekipleri dünden itibaren, Türk mahallesi Mutallo’daki Türklere ait eski ev ve işyerlerini yıkmaya başladı.



Politis’in haberine göre, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos belediye ekiplerin yıkım işlerini yaptığı bölgenin Ay. Dimitriu kilisesi civarı olduğuna işaret ederek, bu bölgede büyük bir meydan, otoparklar, park alanları ve çocuk parkları inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Fedonos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Türk evlerine belediye tarafından yapılan müdahalelere gösterilen tepkileri de “Kıbrıs Türk mallarının yönetilmesine partizan müdahaleler” diye niteledi.