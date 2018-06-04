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Baf, Sirtaki ile Guinnes rekorlar kitabında

Bin sirtaki oyuncusunun dün Baf Kalesi önündeki meydanda sirtaki oynayarak Baf’ı Guinnes Rekorlar Kitabı’na sokmayı başardıkları bildirildi. 

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:28
Baf, Sirtaki ile Guinnes rekorlar kitabında

Bin sirtaki oyuncusunun dün Baf Kalesi önündeki meydanda sirtaki oynayarak Baf’ı Guinnes Rekorlar Kitabı’na sokmayı başardıkları bildirildi. 

Fileleftheros siyah pantolon-beyaz gömlek veya bluz ile bir örnek giyinmiş bin (1000) kişinin dün öğleden sonra Baf Kalesi önündeki meydanda aynı anda sirtaki oynayarak başarılı bir rekor denemesi yaptığını yazdı.

Habere göre Baf Belediyesi, Baf Folklor Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda Guinnes yetkililerinin, konuyla ilgili önceki rekorun kırıldığını tescil etmesi ile denemenin yapıldığı Baf, adını rekorlar kitabına yazdırmaya hak kazandı. 
 

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