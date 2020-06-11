Baf'ta 10 otel daha ay sonuna kadar turizme açılacak

Cyprus Mail'in haberine göre, gazete konuşan Baf Otelciler birliği Başkanı Thanos Mihailidis, bölgede şu ana kadar 3 otelin açıldığını ve hafta sonu yerli turistler sayesinde ortalama yüzde75-80 oranında doluluk yaşandığını söyledi.

Mihalidis, "Ancak bu doluluk hafta sonunun ardından düştü ve şu an oteller boş devam ediyor" diye konuşurken, 9 Haziran'da uçuşlara başlayan Baf Havalimanına henüz uçak inmediğini belirtti.

"Her şey gelecek uçaklara bağlı. Şu an içşin 21 Haziran tarihine teyit edilmiş 2 uçuş var. Bunlardan biri Selanik diğeri ise İsrail'den gelecek" diye konuşan Mihailidis, "Henüz İngiltere ve Rusya'dan teyit edilen bir uçuş yok. Buna rağmen Almanya piyasasının yeniden açılması konusunda iyimser tahminlerimiz var" ifadelerini kullandı.