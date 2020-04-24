Baf'ta iyileşen hastalarda Covid-19 görüldü

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsle mücadele kapsamında alınan sert tedbirlerin, 2-3 ay içerisinde tamamen kaldırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, her ne kadar hedef bu olsa da, durum değerlendirmesinde kullanılacak bilimsel veriler ışığında, hükümetin önceki duruma dönmekte tereddüt etmeyeceğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Yoannu, tedbirleri aşamalı olarak hafifleteceklerini ve her defasında, salgınla ilgili bilimsel veriler zemininde durum değerlendirmesi yapacaklarını; şayet iyi gidiliyorsa tedbirlerin kontrollü şekilde hafifletileceğini ve 2-3 ay içerisinde de normal hayata geri dönmeyi umduklarını kaydetti.

Yoannu, tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte vaka sayısında artış görülmesini beklediklerini ve bunun kabul edilebilir bir şey olduğunu; ancak bu artışın, tedbirlerin hafifletilmesini engellemeyecek şekilde olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın rastgele seçilecek 800 kişiye test yapılması uygulamasını da dün itibarıyla başlattığını yazdı.

Vaka sayısı 795

Gazete, güneyde son 24 saat içerisinde, aralarında bir süpermarket çalışanı ile bir hastabakıcının da bulunduğu 5 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 795 olduğunu yazdı.

Baf’ta coronavirüs tedavisi görüp iyileşen kişilerde yeniden coronavirüs görüldü

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta coronavirüs tedavisi görüp iyileşen bazı kişilerde yeniden coronavirüs semptomları görüldüğünü ve yapılan testlerde pozitif çıkan bu kişilerin yerel nüfusta karmaşaya sebep olduğunu yazdı.

Gazete, Baf’ta şu ana kadar 4 kişide bu durumun gözlemlendiğini ve bilim adamlarının, bu durumu “yeniden alevlenme” şeklinde yorumladığını kaydetti.

Habere göre Moleküler Viroloji alanında uzman olan Leontios Kostrikis, konuyla ilgili açıklamasında, bu durumun endişe yaratmasına gerek olmadığını, çünkü virüs tedavisi alıp iyileşen ve yeniden pozitif çıkan bazı münferit vakalar olabileceğini ve bu kişilerin, virüsün yaşam döngüsü gereği, başkalarına virüs bulaştırmasının çok zor olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN