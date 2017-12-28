Baf ve Limasol'da hareketli gece

Baf’ta bir araca bomba yerleştirildiği, Limasol’da ise bir aracın kundaklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un annesinin aracına bombanın yerleştirilmesinden 48 saat sonra benzer bir olayın daha yaşandığını yazdı.

Baf’ta 54 yaşındaki bir kişinin park halindeki aracına bomba yerleştirildiğin kaydeden gazete, bombanın patlaması sonucu araçta hafif maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Limasol’da ise dün gece yarısı saatlerinde 74 yaşındaki bir kişinin aracının kundaklandığını belirten gazete, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü, polisin olayla ilgili soruşturmasınınsa sürdüğünü kaydetti.