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Baf ve Limasol hastaneleri hala kapalı

Güney’de bulunan Baf ve Limasol Hastanesi, son alınan kararla kapalı kalmaya devam ediyor

22 Mart 2020 Pazar 16:45
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Baf ve Limasol hastaneleri hala kapalı

Nefroloji Bölüm Başkanı, bir hemşireye yapılan Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu alınan kararla Baf Genel Hastanesi bugün de dâhil olmak üzere kapatıldı.

Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Dr. Lakis Yioukas, Hemodiyaliz ünitesindeki 25 hastadan numune alınacağını, son birkaç gün içinde 60 hastadan numune aldıkları bilgisini verdi.

Dün sabah, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dokuz Covid-19 vakasından birinin, Baf Genel Hastane Patoloji bölümünde çalışan ve pozitif olarak test edilen 65 yaşındaki bir hastayla temas eden bir sağlık uzmanı olduğu açıklandı.

Nefroloji departmanındaki tüm hemşirelik personeli, bir hemşirenin pozitif olarak test edilmesinin ardında değiştirildi ve Çarşamba günü tecrit edildikten sonra geri dönecek olan bir doktor ile yer değiştireceği açıklandı.

Baf Genel Hastanesi’nde ayakta tedavi hizmetleri ve ameliyatlar da askıya alındı ​​ve hematolojik, onkolojik vakalar, diyaliz ve thalassemia için özel düzenlemeler yapıldı. Halktan, Evangelismos ve Blue Cross Tıp Merkezi gibi özel hastanelere yönelmesi isteniyor.

Baf Genel Hastanesi’nde tespit edilen son dört hasta da dâhil olmak üzere 20 doğrulanmış vaka olduğu ve birinin dün gece ölen 70 yaşındaki İngiliz hasta olduğu belirtildi.

Baf'taki vakalar arasında özel kliniklerde çalışan iki doktorun yanı sıra iyileşmiş ve serbest bırakılmış bir çift bulunmaktadır.

 Limasol Genel Hastanesi de Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla bu akşama kadar kapalı olacak.

  47, 65 ve 73 yaşlarında n üç Koronavirüs hastası ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
BAFLimasol
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