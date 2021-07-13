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Baf ve Paralimni'de Yangın

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bugün saat 13:00 sıralarında Baf ve Paralimni'de yangın çıktı.

13 Temmuz 2021 Salı 15:51
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Baf ve Paralimni'de Yangın

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bugün saat 13:00 sıralarında Baf ve Paralimni'de yangın çıktı. Baf'taki Faleia ve Pentalia köyleri arasında çıkan yangını kontrol altına alabilmek için itfaiye ekipleri ile birlikte bölgeye beş uçak sevk edildi. Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Cyprus Mail gazatesine göre; yetkililer, iki köy arasında çıkan yangınla ilgili olarak saat 13:25’te uyarıldı. İtfaiye araçları ilk olarak Kelokedara ve Stroumbi istasyonlarından müdahale etti, ancak daha sonra Baf İstasyonundan ve Ormancılık Dairesinden takviye geldi. Yangının ulaşılması zor bir alanda olduğunu yayımlayan Rum basını bitki örtüsünün çok fazla zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca Gazimağusa ilçesinde, Paralimni'de ise bir diğer yangın çıktı. Yangına saat 13:40’da müdahale edildi. Üç adet itfaiye aracı bölgeye sevk edildiği alınan bilgiler arasındadır. Yangının burada da bitki örtüsünü ve akasya ağaçlarını zarar verdiğini açıkladı.

Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum KesimiYangın
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