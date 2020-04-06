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Baf’ta bugün bin kişiye Koronavirüs testi yapılacak

Güney Kıbrıs’ta Baf bölgesinde devam eden koronavirüs testlerinin bugün üçüncü günü

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:26
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Baf’ta bugün bin kişiye Koronavirüs testi yapılacak

Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde devam eden koronavirüs testlerinin üçüncü gününde sabah saat 08.00’de başlayan ve akşamüzeri saat 16.00’a kadar sürecek test çalışmalarında, bin kişiye test yapılacağı bilgisi verildi.

Rum basınında, önceki gün 186 Baf sakinine test yapıldı ve dün 202 kişiye daha test yapılarak, toplam test sayısının 388 olduğu ifade edildi.

İlk sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

Baf Belediye Başkanı Phedonas Phedonos’a göre, test yapılan kişilere e-posta ile sonuçların gönderileceği ve ayrıca Sağlık Bakanlığı’na sonuçların değerlendirilmesi için iletileceğini kaydetti.

Bakan, testlerin belediye yetkililerinin yardımıyla sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Peyia Belediye Başkanı Marinos Lambrou, Peyia’daki test çalışmalarının bugün de devam edeceğini açıkladı.

Baf, Aradippou ile birlikte virüsün yoğun bulunduğu noktalardan biri olarak tanımlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısBAFKoronavirüsCoronavirüs
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