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Baf’ta Her 60 Kişiden 1’i Pozitif

Baf’ta dün yapılan rastgele testlerde her 60 kişiden 1’inin Covid-19 vakası olduğunun belirlendiğini yazdı.

14 Ağustos 2020 Cuma 12:56
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Baf’ta Her 60 Kişiden 1’i Pozitif

Güney Kıbrıs’ta, yapılan toplam 3 bin 387 test neticesinde dün 14 Covid-19 vakasının daha saptandığı, Baf’ta dün yapılan rastgele testlerde her 60 kişiden 1’inin Covid-19 vakası olduğunun belirlendiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi Baf’ta yapılan toplam 463 test neticesinde 8 yeni vaka belirlendiğini, Rum Sağlık Bakanlığı’nın virüsün Baf bölgesine yayılması konusunda endişe taşıdığını belirtti.

Alithia gazetesine göre Güney Kıbrıs’ta dün tespit edilen toplam 14 vakadan 4’ü, daha önce teyit edilen vakaların temas zincirinin takibi sonucu belirlendi.

Bu 4 vakadan 1’inin, ABD’den dönen bir kişinin enfekte ettiği vakalardan biri olduğunu, bir diğerinin kendi girişimi neticesinde belirlendiğini, diğer 2’sinin ise daha önce de vakaların tespit edildiği plaj partisiyle alakalı olduğunu yazan gazete, belirlenen 14 vaka dahilindeki başka 2 kişinin ise Yunanistan’dan tatilden dönen çift olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesi ise Güney Kıbrıs’ta artık yapılan parti ve sosyal buluşmalardan yayılan vakaların kaydedilmeye başlandığına dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın bilgilerine dayanarak şu ana kadar kaydedilen üç büyük enfekte zincirin olduğuna dikkati çeken gazete, ilkinin, ABD’den dönen ve karantina kurallarını ihlal eden kadının enfekte ettiği vakalar; diğerinin düzenlenen plaj partisi; üçüncüsünün ise Protora’da aralarında gelinin de enfekte olmasına neden olan bekarlığa veda partisi olduğunu belirtti.   

Anahtar Kelimeler:
BAFKoronavirüsCoronavirüsGüney Kıbrıs
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