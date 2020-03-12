Baf’ta ‘koronavirüs’ tespit edilen taksicinin virüsü nasıl kaptığı bilinmiyor

Politis gazetesi “Salgın- Baf’ta Yetim Vaka-Sayının Önümüzdeki Günlerde Artması Bekleniyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs taşıyan vaka sayısının dün 6’a ulaştığını ancak vakalardan birinin, virüsün daha da yayılması endişelerini arttırdığını yazdı.

Gazete, dün tespit edilen vakalardan birinde ise şahsın yurt dışına seyahat etmeyen ve doğrulanmış veya şüpheli bir virüs vakasıyla yakın temas etmemiş bir taksici olduğunu, Baf’ta taksicilik yapan ve tedaviye alınan şahsın “yetim vaka” olarak nitelendirildiğini vurguladı.

Bu durumun uzmanlarda vaka sayısının artması endişesini doğurduğuna dikkat çeken gazete, uzmanların vaka sayısının artacağına kesin gözüyle baktıklarının altını çizidi.

NEGATİF TEST SONUÇLARININ KESİNLİĞİ SORGULANIYOR

Öte yandan gazete, uzmanların, koronavirüs testi negatif çıkan kişilerin aslında pozitif olma ihtimalinden söz ettiklerine de değindi.

Haberde, koronavirüs taşıdıkları kesinleşen kişilerle yakın temasta bulundukları halde yapılan testleri negatif çıkan kişilerin de izole edilmeleri ve birkaç gün sonrasında testin tekrarlanarak kesin sonuca varılması gerektiğinin altı çizildi.

Gazete, dün kesinleşen 4 yeni vakadan 3’ünün Mağusa Hastanesi’nde karantinaya alındıklarını, bir vakanın ise kendisi ev karantinasında olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’ta alınan yeni önlemler çerçevesinde tüm okullar 20 Mart’a kadar kapatılırken Kıbrıslı Rumların marketlere akın ederek rafları boşalttıkları görüldü.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Korona Tüm Kıbrıs’ta – Yeni Dört Vaka Daha” başlıkları altında verirken, diğer gazetelerden farklı olarak “yetim vakanın” Limasol’da olduğunu yazdı.

Haberde, diğer tüm pozitif vakaların temas ettiği kişilerin tespitinin, taksi şoförüne göre daha kolay olduğunu ancak taksicinin virüsü kimden aldığı ve kimlere bulaştırmış olabileceğinin tespit edilmesinin çok zor olduğu ifade edildi.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise dün akşam yaptığı açıklamada, Lefkoşa Genel Hastanesi ile Limasol Hastanesi polikliniklerinin bugünden itibaren yeniden hasta kabulüne başlayacağını duyurduğunu aktardı.

Hastanelerdeki ameliyat ve hasta ziyaretleri ise 15 Mart’a kadar ertelenmiş durumda.

SEN SİNOD AYİNELERE DEVAM KARARI ALDI

Rum Ortodoks Kilisesi ise Rum hükümetinin kapalı ortamlarda 75 kişiden fazla katılımcıyla yapılacak toplantıların ertelenmesi yönünde kararına uymayacağını açıkladı.

Gazete bir diğer haberinde, dün toplanan Rum Sen Sinod Meclisi’nin yaptığı açıklamada, kiliselerin açık kalmaya ve ayinlerini olağan şekilde yapmaya devam edeceğini, dileyen vatandaşların da ayinlere katılabileceklerini duyurduğunu aktardı.

PASKALYA ENDİŞESİ

Gazeteler ayrıca, Nisan ayında kutlanacak Paskalya yortusu sebebiyle virüs salgınının Güney Kıbrıs’ta daha fazla artması endişesinin de olduğunu yazdılar.

Paskalya yortusu sebebiyle seyahatlerin artması ve özellikle yurt dışında yaşayan ve öğrenim gören Kıbrıslı Rumların adaya dönüş yapmaları ihtimali yüzünden virüsün daha da yayılması endişesinin bulunduğunu vurguladılar.

SINIR KAPILARINDA GENİŞ SAYILARI AZALDI

Alithia gazetesi bir diğer haberinde ise, gerek Güney Kıbrıs gerekse KKTC’de koronavirüs vakalarının görülmesinin karşılıklı geçişleri de etkilediğini, geçiş sayılarında azalma tespit edildiğini yazdı.

Haberde, “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapılarından geçiş sayısının 9 Mart 2020’de 3 bin 800 olarak kaydedildiği, bu sayının 10 Mart’ta 2 bin 900 ve 11 Mart’ta ise 2 bin 300 olduğu bilgisi yer aldı.

Sınır kapılarının KKTC kısmında Kıbrıslı Türk hemşirelerin sıkı kontroller gerçekleştirdikleri ve bilgilendirici broşürler dağıttıkları belirtilen haberde, broşürlerin Türkçe ve İngilizce oldukları, Yunanca broşür dağıtılmadığını öne sürdü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Yeni Vakalar Yeni Önlemler – Virüs Kapma Kaynağı Belli Olmayan Taksici Konusunda Endişe – Vaka Sayısı ve Endişe Artıyor – İkinci Test Şart – Kamuda Önlemler”

Haravgi: “Yeni Önlemler Açıklanacak – Tüm Okullar 20 Mart’a Kadar Kapalı – Hükümetin Ekonomiyi Desteklemesi Şart – Biri ‘Yetim’ Olmak Üzere Dört Yeni Vaka”