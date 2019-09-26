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Baf’ta kundaklama!

Baf’ın merkezinde Ay.Elenis sokaktaki apartmanın park yerinde bulunan üç aracın kundaklama sonucu zarar gördüğü belirtildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:56
Baf’ta kundaklama!

Politis gazetesi, Baf’ın merkezinde dün sabah  duyulan patlama sesinin ardından bahse konu apartmanın park yerinde yangın çıktığını yazdı.

Yangından çıkan dumanların apartman sakinlerinin panik olmasına yol açtığını yazan gazete, polisin, geçen yıl yine aynı yerde kundaklama olayının yaşanması nedeniyle, kundaklama üzerinde durduğunu belirtti.

Gazete, kundaklama sonucu zarar gören araçların, Baf sakini iki Yunana ait olduğunu yazdı.

Habere göre yangın, apartmanın ilk katının da zarar görmesine neden oldu.

BANKA KASASINDAN TABANCA VE MERMİ ÇIKTI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Limasol polisinin, yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden 83 yaşındaki kişiye ait banka kasasında, Beretta marka bir adet tabanca ile belli sayıda mermi tespit ettiğini yazdı.

Gazete hayatını kaybeden 83 yaşındaki kişinin yakınlarının ve mirasçılarının, Gelir Vergisi çalışanları ile birlikte, miras konusunu çözümlemek ve kasa içerisinde bulunanları almak için   gittiği Limasol’daki banka şubesinde sürprizle karşılaştıklarını belirtti.

Kasadan tabanca ve belli miktarda tabanca çıkması neticesinde banka idaresinin, polise haber verdiğini belirten gazete polisin, mahkeme emriyle, bankaya giderek kasayı incelediğini ve balistik inceleme için tabanca ve mermilere el koyduğunu yazdı.

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Son Güncelleme: 26.09.2019 11:58
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKundaklamaBAF
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