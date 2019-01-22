Baf’ta Lisede Uyuşturucu Operasyonu

Rum polisi Narkotik şube ekiplerinin Baf’taki bir lisede operasyon düzenlediği ve tasarruflarında 33 gram hintkeneviri ile 2 hassas terazi bulduğu biri öğrenci 3 genci tutukladığı haber verildi.
Alithia, “Teyit: Uyuşturucu Okullarda” başlığıyla ön sayfasından verdiği haberinde, dünkü operasyon ve tutuklamalar ile okullarda uyuşturucu satışı yapıldığının teyit olduğuna vurgu yaptı.
Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, yaklaşık bir yıl önce okullarda uyuşturucu satışı yapıldığını söylediğini hatırlatarak çok sayıda bu tür vukuat bulunduğunu, polisin dün sadece bir tanesinde tutuklama yapmayı başarabildiğini söyledi. Fedonos, “Baf’ın neredeyse bütün liselerinde uyuşturucu trafiği var, iki de ortaokulda var olduğu yolunda bilgiler bulunuyor” dedi.
Okullarda dolaşımda bulunan uyuşturucunun daha çok hintkeneviri ve crystal türünde olduğunu kaydeden Fedonos, “bir dozu 4 ile 7 Euro arasında satılıyor. Bu da çocukların harçlıkları ile uyuşturucu satın alabileceğini gösteriyor ki bu çok tehlikeli” dedi.
Ya bizde. Bizim okullarda her şey süt liman! Tıpkı CASINO'lardaki gibi. Gece yarısı CASINO'ların önü de yerli araba dolu. O saatta yemek kapalı Sanatçı yok! Yaşşasın(!) payını alıp susanlar! Battı balık yan gider! Bal dutan parmak yalar!
Hepsinin zehir zıkkımı olsun. Önleyemeyen ve/veya içinde olan Polis amirleri ve siyasilerin dahil...