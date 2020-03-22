Baf’ta sağlık görevlisi eksikliği yaşanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde düne kadar kaydedilen pozitif Koronavirüs vaka sayısı 84 olmuştu.

Bugün Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri 17.30’da yeni vaka olup olmadığını yine canlı yayında açıklayacak.

84 pozitif Koronavirüs vakasının içerisinde Baf Hastanesi’nden 20 sağlık görevlisinin de olması Rum Basını tarafından ‘korkunç’ olarak değerlendirdi.

Baf’taki 20 sağlık görevlisinin Koronavirüs salgınına yakalanmasının ardından Baf’ta sağlık görevlisi eksiği meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre diğer bölgelerde Baf’a sağlık görevlileri gönderildi.