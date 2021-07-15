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Baf’ta yanmış arabanın içinde ceset bulundu

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Limasol asıllı Kıbrıslı Rum olan maktulün cinayete kurban gittiği düşünülüyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:04
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Baf’ta yanmış arabanın içinde ceset bulundu

Güney Kıbrıs’ta Baf’ta Kouklia Dasoudi bölgesinde KEN Anarita Kampı yakınında bir araçta yanmış insan cesedi bulundu.

Polis, bazı kanıtların bir suç eylemine işaret ettiğini açıkladı. Baf polis sözcüsü Michalis Ioannou, Cyprus Mail'e verdiği demeçte, cinayet veya intihar da dahil olmak üzere tüm olasılıkların araştırıldığını söyledi.

Görgü tanıklarının köyde sabah saat 07.00 sıralarında çıkan bir orman yangını hakkında yetkililere bilgi vermesinin ardından yangını söndürmek için itfaiye ve polis olay yerine geldi.

Soruşturma sırasında ekipler, çıkan yangında tahrip olan bir arabada insan kalıntıları buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri, DNA analizi yapmak ve kalıntıları belirlemek için olay yerinde delilleri topladı.

Elde edilen bilgilere göre, bir erkek şahıs aracının arkasında ölü olarak bulundu.

Limasol asıllı Kıbrıslı Rum olan 60 yaşındaki maktulün cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

Son Güncelleme: 15.07.2021 17:07
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