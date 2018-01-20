Baf’taki üç barajın borularla birleştirilmesine onay

Politis gazetesi, Rum Çevre Dairesi’nin, Baf’taki üç barajı birleştirecek boruların Su İşleri tarafından yerleştirilmesine onay verdiğini yazdı.



Bu konudaki çalışmaların yakın zamanda başlayacağını yazan gazete, bu çalışmanın, Baf’ta arıtma tesisi olmaması nedeniyle özellikle kuraklık dönemlerinde, önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.



Gazete, çalışmanın amacının, toplam 16 kilometrelik borunun döşenmesiyle Evretu barajının, Kannaviu ve Asprokremmu barajlarıyla birleştirilmesi olduğunu yazdı.

