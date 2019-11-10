Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...

Bagley: “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki Faaliyetleri Exxonmobil’i Etkilemiyor”

10 Kasım 2019 Pazar 17:40
Bagley: “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki Faaliyetleri Exxonmobil’i Etkilemiyor”

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 10’uncu parselde yetki sahibi olan ExxonMobil şirketinin Başkan Yardımcısı Don Bagley, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerinin kendilerini etkilemediğini ve 2020 yılında iki doğrulama sondajı yapmayı öngördüklerini belirtti.

Kathimerini gazetesi, “Economist” formuna katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’a giden ExxonMobil Başkan Yardımcısı Don Bagley’in gazetenin sorularını yanıtladığını ve şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardığını yazdı.

Habere göre Bagley söyleşisinde özetle, Avrupa’nın doğal gaz üretiminin hızla azaldığı ve 2040 yılında büyük bir enerji boşluğunun oluşmasının öngörüldüğünü belirterek, Doğu Akdeniz’deki “Zor” ve “Leviathan” yataklarının keşfedilmesinin, şirketinin bölgeye olan ilgilisi arttırdığını ifade etti.

Bölgedeki doğal gaz yataklarının Avrupa’nın ileri zamanlardaki ihtiyaçlarına alternatif teşkil edebileceğini belirten Bagley, buna karşın Doğu Akdeniz’de ne kadar doğal gaz bulunduğu ve bunun ne kadarının değerlendirilebilir olduğu sorularına henüz net bir yanıt verilemediğini vurguladı.

Bagley, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan, şu ana kadarki en büyük doğal gaz yatağını, 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağını keşfetmiş oldukları için şanslı olduklarını dile getirerek bu doğal gazın ticari değeri olup olmadığını anlamak için çalışacaklarını söyledi.

Söz konusu doğal gazın çıkarılarak ticaretine başlanmasının ise yıllar alacağını belirten Bagley, “Glafkos” yatağında 2020 yılının ikinci yarısında iki doğrulama sondajı yapmayı planladıklarının da altını çizdi.

“Türkiye’nin bölgede yarattığı gergin ortam sizi etkiliyor mu?” sorusuna ise Bagley, “planlarına sadık kalacaklarını, kendilerinin ticari bir kuruluş olduklarını ve işleyiş şekillerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’yle imzaladıkları anlaşma temelinde belirlendiğini” söyleyerek yanıt verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMünhasır Ekonomik BölgesiDon Bagley
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis ile Akıncı’nın BM’ye sunduğu belgelerde yer alanlar ifşa edildi
Anastasiadis ile Akıncı’nın BM’ye sunduğu belgelerde yer alanlar ifşa edildi
Talat’ın açıklamaları Kiprianu ile Prodromu arasında tartışmalara yol açtı
Talat’ın açıklamaları Kiprianu ile Prodromu arasında tartışmalara yol açtı
Güney Kıbrıs’ta Güneş Parkı İnşası İçin Asırlık Servi Ağaçları Kesildi
Güney Kıbrıs’ta Güneş Parkı İnşası İçin Asırlık Servi Ağaçları Kesildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim