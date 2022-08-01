Baltalı bıçaklı saldırı

Baf’ın Hloraka köyünde bir apartman dairesinde yaşayan Nijeryalı kişi, hırsızlık amacıyla evine giren başka bir Nijeryalı’nın baltalı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

Filelefheros ve diğer gazetelere göre, cumartesi gecesi meydana gelen saldırıda yaralanan Nijeryalı polise başvurarak, 350 Euro değerindeki cep telefonunu çaldığı ve kendisine balta ve bıçakla saldırıp yaraladığı iddiasıyla Nijerjalı “misafirinden” şikayetçi oldu. Saldırganın birkaç saat içerisinde yakalanarak nezarete alındığı kaydedildi.