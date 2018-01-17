Barajlardaki durum değişmedi

Güney Kıbrıs barajlarındaki su rezervlerinin, yağan son yağmurlara karşın değişmediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf bölgesindeki ve diğer bölgelerdeki barajların su rezervlerinin, yağan son yağmurlara karşın farklılık göstermediğini yazdı.

Gazete, en büyük baraj konumundaki 115 milyon metreküp su rezervi kapasitesine sahip olan Kuri barajındaki su rezervinin 9.2 milyon metreküp olduğunu belirtti.

Habere göre Su İşleri Dairesi yetkilisi Fedros Rusis, yaptığı açıklamada, Baf bölgesindeki üç baraja yönelik, 1 Ekim 2017’den bugüne kadar olan su akışının sadece 1 milyon 25 bin metreküp olduğunu ifade etti.

Rusis, Evretu, Argaka, Pomu ve Ay.Marinas barajlarına yönelik aynı dönemi kapsayan su akışının ise 400 bin metreküp olduğunu söyledi.

Rusis, Asprokremu, Kannaviu ve Mavrokolimbu barajlarında su rezervinin ise 13.6 milyon metreküp şeklinde olduğunu ifade etti.

