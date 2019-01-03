“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin faaliyetleri BM'ye şikayet edildi

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletlerdeki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki devam eden kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetleri konusunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektupla şikâyette bulunduğunu” bildirdi.



Haberde, 12 Aralık tarihli mektubun, 31 Aralık tarihinde BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayımlandığı ve “Barbaros araştırmasinin yasadışı faaliyetlerine odaklandığı” ileri sürüldü.