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“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin faaliyetleri BM'ye şikayet edildi

 Rum Yönetimi’nin, “Barbaros Hayreddin Paşa” araştırma gemisinin faaliyetlerini Birleşmiş Milletlere (BM) şikâyet ettiği haber verildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:07
“Barbaros Hayreddin Paşa” gemisinin faaliyetleri BM'ye şikayet edildi

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletlerdeki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki devam eden kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetleri konusunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektupla şikâyette bulunduğunu” bildirdi.

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Haberde, 12 Aralık tarihli mektubun, 31 Aralık tarihinde BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayımlandığı ve “Barbaros araştırma gemisinin yasadışı faaliyetlerine odaklandığı” ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiBarbaros Hayreddin PaşaGemiBMşikayetHaberGündemKıbrıs
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