Barbaros Sismik Araştırma Gemisi 9.parselde

Barbaros Sismik Araştırma Gemisi’nin, pazar gününden itibaren Limasol Αğrotur’dan 30 deniz mili uzaklıkta, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 9’uncu parsel içerisinde olduğu belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, Barbaros gemisine, destek gemisi “TANUX-1” in de eşlik ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 9’uncu parselin araştırma hakkının ENI-KOGAS’a ait olduğunu anımsatan gazete, Barbaros’un son 48 saat içerisindeki rotası ve hızından, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde sismik araştırmalara başladığını gösterdiğini ileri sürdü. Gazete, Türkiye’nin geçen cuma günü, sismik araştırmalar yapmak için, Kıbrıs’ın güney deniz bölgesini, dört ay dönem için bağladığı ve Navtex yayımladığını iddiasını yineledi.