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Barda kavga ölümle sonuçlandı

Baf’ın “Peya” köyünde barda çıkan kavganın ardından aracını turistlerin üzerine süren bir kişi, bir İngiliz turistin ölümüne bir diğerinin ise ağır yaralanmasına neden oldu.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:38
Barda kavga ölümle sonuçlandı

Politis ve diğer gazeteler, Baf’ın “Peya” köyünde bir barda iki İngiliz turistle kavga eden bir şahsın daha sonra bardan çıkan turistlerin üzerine aracını kasten sürdüğünü, birinin ölümüne diğerinin ise ciddi şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini yazdılar.

Habere göre, 39 ve 32 yaşında iki İngiliz turist, kız arkadaşına kötü davrandığı için 35 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’a müdahalede bulundu. 

Gazete, barda yaşanan kavga sonrasında turistlerin bardan ayrıldıklarını, 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ise hemen akabinde, kız arkadaşıyla birlikte bardan ayrılarak iki turistin üzerine aracını sürdüğünü yazdı.

Turistlerin birini öldüren, diğerini de yaralayan şahsın daha sonra aracı kayalıklardan denize sürdüğünü, denize düşen araçtan kendisi çıkmasına karşın araçta bulunan kız arkadaşını ölüme terk ettiğini ve kadının çevredekiler tarafından denizden sağ çıkarıldığını yazan gazete, Rum polisinin şahsı ve kız arkadaşını tutukladığını vurguladı.

Gazete, cinayetle sonuçlanan bu olayın Güney Kıbrıs’ta ender yaşanan tipte bir cinayet olduğunu da belirtti.

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