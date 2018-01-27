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“Barış ve Demokrasi” yürüyüşü Rum Basını'nda

KKTC’de gerçekleştirilen “Barış ve Demokrasi” mitingi Rum basınında da geniş yer buldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
“Barış ve Demokrasi” yürüyüşü Rum Basını'nda
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KKTC’de gerçekleştirilen “Barış ve Demokrasi” mitingi Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi; “Çatışmasız Gösteri – İşgal Bölgelerinde Beş Bin Kişi Demokrasi ve Barış İçin Yürüdü” başlıklarıyla verdiği haberinde, dün Lefkoşa’da binlerce kişinin yağmura rağmen barış ve demokrasi için, şiddet ve faşizme karşı yürüyüş gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, yürüyüş sırasında önceden duyurulan ve Türkiye karşıtı, Afrika gazetesi yanlısı olmayan sloganların atıldığını ve pankartların açıldığını belirterek eyleme ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklar altında yansıttılar:

Alithia: “Kıbrıslı Türkler Barış ve Demokrasi İçin Gürledi”.

Politis: “Binlerce Kıbrıslı Türk Barış ve Demokrasi İçin Yollarda – ‘Bağırıyoruz, Bağırıyoruz Erdoğan Dinlesin”.

Haravgi: “Faşizme Karşı Omuz Omuza – Binlerce Kıbrıslı Türk Barış İçin Yürüdü”.

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