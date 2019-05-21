Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Barnier, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

Barnier, Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili temaslarda bulundu.

21 Mayıs 2019 Salı 12:35
Barnier, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu
banner44

Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, AB’nin Barnier aracılığıyla Türkiye’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhindeki tehditleri” nedeniyle uyarıda bulunduğunu ve Barnier’nin temaslarının ana unsurunun Brexit olmasına karşın, “Türk tehditlerinin” de görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, Bariner’nin dün, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü ve görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, AB’nin “Türk tehditlerine”, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “yasadışı sondaj” yapması halinde tepki göstermeye hazır olduğunu söylediğini kaydetti.

Barnier ayrıca, AB’nin Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını desteklediğini ve Türkiye’den de buna saygı göstermesini beklediğini dile getirdi; Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamalara atıfta bulundu.

banner41
Gazete, Hristodulidis’in ise Türkiye’nin sözde “MEB” içerisindeki faaliyetlerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini” ve bu faaliyetlerle, uluslararası hukuk ile AB hukukuna ters düştüğünü iddia ettiğini yazdı.

Türkiye’nin bu faaliyetlerinin, Doğu Akdeniz’deki istikrarı bozduğunu da öne süren Hristodulidis, uluslararası toplumun bu faaliyetleri doğrudan kınadığını belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi için Barnier’nin söylediklerinin, Fransa kökenli bir diplomat olmasından ve Fransa’nın Türk tehditleri karşısında Güney Kıbrıs’a destek vermesinin arzu edilmesinden dolayı özel öneme sahip olduğu ifade edildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Barnier’nin, İngiliz Üsler Bölgesi’nde yaşayan Rumların, Brexit sürecinden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Barnier, İngiltere’nin üç seçeneği bulunduğunu ve bunların, ya anlaşmalı Brexit, ya anlaşmasız Brexit, ya da AB’de kalmaya devam etme olduğunu belirtti.

Gazete, Barnier’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiğini kaydederken, görüşmenin detayına yer vermedi.

banner22
Son Güncelleme: 21.05.2019 12:38
Anahtar Kelimeler:
BARNİERGüneyKıbrısTemasHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrailli komondolar Güney'e "hava indirme" yapıyor
İsrailli komondolar Güney'e "hava indirme" yapıyor
Hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili program mercek altında
Hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili program mercek altında
Güney Kıbrıs Rusya’dan iki adet yangın söndürme helikopteri kiraladı
Güney Kıbrıs Rusya’dan iki adet yangın söndürme helikopteri kiraladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim