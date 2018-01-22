Başkan adayları bu akşam canlı yayında

Güney Kıbrıs’ta, önümüzdeki Pazar günü ve 4 Şubat’ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin kampanyalar son hızla devam ederken, başkan adayları bu akşam, ilk kez canlı yayında ekran karşısına çıkıyor.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Radyo ve Televizyonu’nun (RIK) tesislerinin ev sahipliği yapacağı programın, adaylardan 5’i olan Nikos Anastasiadis, Nikolas Papadopulos, Stavros Malas, Yorgos Lillikas ve Hristos Hristu’nun katılımıyla, bu akşam saat 21.05’te başlayacağını yazdılar.

Gazete, program çerçevesinde gazetecilerin,başkan adaylarına sorular yönelteceğini belirtti.

Başkan adayları için, programın önemli olduğunu çünkü hata yapma çerçevelerinin bulunmadığına dikkati çeken gazete, adayların kurmaylıklarının iki temel hedefinin, imaj kazanma ve yanlışlardan kaçınma olduğunu yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Anastasiadis’in kurmaylığının, liderlik profili ile ön plana çıkacağını, bunda da anket sonuçlarının üstün geldiğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis, ne yaptığını bilen bir lider mesajı göndermeye çalışacak.

Nikolas Papadopulos’un, adaylığının yenilik ve farklılık getireceği mesajını göndermek isteyecek.

Gazete, Stavros Malas, Yorgos Lillikas ve ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun da görüşleri çerçevesinde kendi mesajlarını vereceklerini yazdı.

AGİT HEYETİ SEÇİM SÜRECİNİ TAKİP EDECEK

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) bir heyetin, seçim kampanyasını, medya tarafından seçimlerin karşılanması şekli ve seçim sürecinin kendisini takip etmek amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Rum Seçim Mukayyitliği yetkilisi Dimitris Dimitriu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada AGİT heyetinin mevcudiyetinin, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin yapılması yönteminin şeffaf ve tarafsız olduğunu bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Gazete AGİT heyetinin, Rum İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerinde, bazı seçim merkezlerini ziyaret etme konusunu ihtimal dışı bırakmadıklarını da yazdı.

Habere göre AGİT heyeti, Rum İçişleri Bakanlığı’ndaki temaslarının yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve diğer kurumlarla da görüşmelerde bulundu.

AGİT heyetinin, seçimlerin ötesinde, adaylarla, siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle de görüşmeler yapması bekleniyor.

