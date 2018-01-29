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Başkanlık görevi için son kez aday oldu

Rum Lider Anastasiadis, seçim sonuçları “son beş yılda birlikte çizdiğimiz yola devam etmek için güçlü bir talimat veriyor” dedi...

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:41
Başkanlık görevi için son kez aday oldu
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Nikos Anastasiadis, geniş kabul gören bir hükümet ve herkesle işbirliğinde bulunmaya hazır olduğunu ifade ederek kendisinin Başkanlık görevi için son kez aday olduğunu belirtti.

Anastasiadis, seçim sonuçları “son beş yılda birlikte çizdiğimiz yola devam etmek için güçlü bir talimat veriyor” dedi ve “bugünkü baş oyuncular Kıbrıslı vatandaşlardır” diye vurguladı.

4 Şubat tarihinde yapılacak seçimi “kritik” olarak niteleyen Anastasiades, halkın kararının ülkenin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

“Deneme zamanı değil” diyen Nikos Anastasiadis, “Avrupa Birliği’nin sert çekirdeğe katılmaya yol açan ve tüm komşu ülkelerimizle ilişkilerimizi güçlenen önemli enerji planlarımıza aynı ihtiyatlı ve sorumlu politikayla devam edeceğiz” dedi.

Anastasiadis, Kıbrıs’ın son beş yılda ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını ifade ederek “ülkemizi kurtulmayı başardık ve yeni bir dönem için temelleri attık” dedi.

Gelecek pazar günü “istikrarlı büyüme, gençler için fırsatlar yaratılması amacıyla ve devletimizin reform ve modernizasyona devam etmek için karar vereceğiz” şeklinde konuşan Anastasiades, yatırımları teşvik etme amacıyla devlet ile özel sektör arasındaki işbirliğine devam edileceğini söyledi.

Merkez partilerle işbirliğinde bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir soruya Anastasiades, Nikolas Papadopoulos ve Yorgos Lilikas ile telefonda konuştuğunu ve onları tebrik ettiğini söyledi.

Anastasiadis, işbirliği sağlanması için yollar bulunması gerektiği görüşünü ifade ederek “devleti çağdaşlaştırmak için parlamento ile işbirliği olmasını arzu ediyoruz ve aynı zamanda karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara çözümler bulmak için parlamentodaki partilerle işbirliği sağlanması önemlidir” dedi.

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