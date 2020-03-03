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Başpiskopos Hrisostomos: “Göstericiler kumarhanelere gitmek için mi Kuzey’e geçmek istiyor?”

Güney Kıbrıs’ın sınır kapılarını kapatmasının ardından ara bölgede gerçekleştirilen eylemi eleştiren Başpiskopos Hrisostomos, “Göstericiler ne yapmak için geçmek istiyorlardı, kumarhanelere gitmek için mi, ucuz benzin almak için ve yoksa başka bir şey için mi?” ifadelerini kullandı.

03 Mart 2020 Salı 14:07
579 Okunma
Başpiskopos Hrisostomos: “Göstericiler kumarhanelere gitmek için mi Kuzey’e geçmek istiyor?”

Başpiskopos Hrisostomos’un, sınır kapılarının Rum hükümetince tek taraflı kapatılması kararına ilişkin açıklaması Rum basınına yansıdı.

Habere göre Hrisostomos, Kıbrıslı Rumların Uzun Yol’daki (Ledra Yolu) Rum polis barikatını aşma girişimi ve yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki polis ve askerlerin hükümet tarafından görevlendirildiklerini belirterek KKTC’ye giren ve çıkan herkesin kontrol edilmesi, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Hrisostomos, “burada hükümetin, yasaların olduğunu ve herkesin her istediğini yapamayacağını anlaması gerektiği” vurgusunda bulunarak “Göstericiler ne yapmak için geçmek istiyorlardı, kumarhanelere gitmek için mi, ucuz benzin almak için ve yoksa başka bir şey için mi? Utanmalılar” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başpiskopos HrisostomosSınır Kapıları
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:) 2020-03-03 14:30:33

BAK PUPAZA BAK GENDİ BENZİNİ KİLSENİN KANTİN GİDERLERİNDEN HARCAR DİYE MİLLETİDE BELEŞ ALIR ZANNEDER

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YORGO 2020-03-03 14:31:40

MA YAZIK DEĞİL BİZE BAHALI MAZOT GORUK ŞU

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Kıbrıslı 2020-03-03 15:50:13 @YORGO

P.venk papaz, sanane be ne için gelirler kuzeye, din adamı mı, faşist bir fanatik mi belli değil. Makaryos bile böyle değildi. Dal y.rrk

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LLLLOL 2020-03-03 14:59:06

anırdı yobaz pez...nk.Onlar insan odaklı yaşayan solculardı

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mağusalı 2020-03-03 16:21:09

pezevengggg pupazzz :)

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BOB MARLE 2020-03-03 16:37:12

Bahçelinin 2 ci yeyeni da anırdı.

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