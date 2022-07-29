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Başpiskopos II. Hrisostomos sağlık sorunları nedeniyle İsrail’e gitti

29 Temmuz 2022 Cuma 10:17
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Başpiskopos II. Hrisostomos sağlık sorunları nedeniyle İsrail’e gitti
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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için İsrail’e gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Karpaz Piskoposu Hristoforos’un, Başpiskopos II. Hrisostomos’un sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir olumsuz gelişme bulunmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristoforos, II. Hrisostomos’un sağlığıyla ilgili özel bir muayeneden geçmek amacıyla Çarşamba günü öğleden sonra İsrail’e gittiğini ve gelen hafta başında Güney Kıbrıs’a döneceğini kaydetti.

Hristoforos, II. Hrisostomos’un İsrail’e seyahatiyle ilgili açıklama yapmamış olmasının, doktorlarının istediği rutin bir muayenenin söz konusu olmasından kaynaklandığını belirtti.

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