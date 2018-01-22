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Başpiskopos II.Hristomos’tan ‘Makedonya’ açıklaması

Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, “Makedonya” konusunda ilgi çeken bir açıklamada bulundu...

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:45
Başpiskopos II.Hristomos’tan ‘Makedonya’ açıklaması
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Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, “Makedonya” konusunda ilgi çeken bir açıklamada bulunduğu belirtildi. 

Politis gazetesi, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, Yunanistan’daki “patrisnews.gr” sitesine verdiği röportajda, devlete “Makedonya” söylense bile bunun çok da öneme sahip olmadığı” şeklinde açıklama yaptığını yazdı. 

Habere göre, Başpiskopos II.Hrisostomos, bu konuda yaratılan gürültünün de gereksiz olduğunu ifade etti. 

II.Hrisostomos ayrıca bu kadar küçük bir ülkenin Yunanistan’a karşı yayılmacı emellere sahip olmasının da mümkün olmadığını belirtti. 

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