Batık kredi oranında düşüş

Güney Kıbrıs’ın bankacılık sektöründeki batık kredi oranı diğer AB ülkelerine göre büyük sayılabilecek bir düşüş gerçekleştirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ta bankacılık sektöründeki batık kredilerin oranında, son bir yılda, yüzde 4,2 oranında azalma gerçekleştiğini, bu oranının AB ülkeleri arasında büyük bir oran olduğunu yazdılar.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki bankaların 2016 yılında verdikleri kredilerin toplamının yüzde 37,6’sı batık, yani geri ödenemez durumdayken, bu oran 2017 yılında yüzde 33,4’e gerilediği vurgulandı.