Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görüldü

Haravgi ve diğer gazeteler, 24 yaşındaki Letonyalı anne ve 27 yaşındaki Kıbrıslı Rum babanın, başka bir soruşturma sırasında, 19 aylık bebeklerini darp ettikleri ve kötü muamelede bulunduklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını yazdılar.

Haberde, 24 yaşındaki annenin başka bir şikayetten ötürü ifade vermek için bebeğiyle karakola gittiği, karakoldaki polislerin bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görmeleri üzerine duruma el koyarak Sosyal Hizmetler Dairesi’ne haber verdikleri belirtildi.

Karakola getirilen 27 yaşındaki Kıbrıslı Rum babanın da tutuklandığını belirten gazete, beslenme yetersizliği de tespit edilen bebeğin ise hastanede tedavi altına alındığını vurguladı.